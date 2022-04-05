المنافذ: صدور أوامر قبض بحق 10 متهمين بتهريب 9 عجلات من مخازن ميناء ام قصر الأوسط

2022/04/05 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأه المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر القاء قبض بحق 10 متهمين ووضع اشارة حجز على 9 عجلات تم تهريبها من مخازن منفذ ميناء ام قصر الأوسط بتصاريح كمركية آلية ويدوية مزورة.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “استنادا لمعلومات خاصه توفرت لنا وباشراف اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي […]

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