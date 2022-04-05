2022/04/05 | 16:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GEeIUR51K8I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية.. خرق الدستور يـولد قانون مبتور) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية.. خرق الدستور يـولد قانون مبتور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).