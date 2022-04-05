الموقف الإسباني بشأن الصحراء الغربية.. السفيرة الأميركية في مدريد تقول كلمتها

2022/04/05 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في مدريد، خوليسا رينوسو، أن يكون لبلادها أي دور في تغيير موقف إسبانيا حول المغرب، وإعلان دعمها لخطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية.

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