الاتحاد: الحزب الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه

2022/04/05 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عدم وجود مفاوضات وحوارات خارج التوازنات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد ، موضحاً أن، الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه.وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “التنازل عن مرشح الاتحاد برهم صالح مستحيلاً ولن نتفاوض ونتحاور خارج التوازنات التوافقات السياسية”، مبيناً أن […]

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