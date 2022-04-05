الكرملين يرد على دعوة بايدن لمحاكمة بوتين كـ

2022/04/05 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عقد محاكمة جرائم الحرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الكرملين إن الإهانات الشخصية "غير مقبولة وشائنة".

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