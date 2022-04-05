العراق يوافق على إبرام مذكرة تفاهم مع الناتو

2022/04/05 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني في

العراق، اليوم الثلاثاء، على ابرام

مذكرة تفاهم عسكرية مع حلف الناتو.

وعقد المجلس في وقت سابق من اليوم،

جلسته الثامنة لعام 2022، برئاسة مستشار

الأمن القومي، قاسم الأعرجي

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