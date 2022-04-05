2022/04/05 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الاعلامي، احمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، على قرار هيئة الاتصالات الاخير القاضي بإيقاف برنامجه ورفع دعوى ضده، مضيفا “لن أعتذر” للفاسدين.وقال ملا طلال في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز: “تحرشتُ بعشّ الدبابير، وكشفتُ من خلال مشهد تمثيلي مع الفنان إياد الطائي بعضًا من فسادِ مؤسسات الدولة، وما تحدثتُ عنه […]

ظهرت المقالة أحمد ملا طلال يعلق على قرار هيئة الاتصالات القاضي بإيقاف برنامجه ورفع دعوى ضده: “لن أعتذر” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد ملا طلال يعلق على قرار هيئة الاتصالات القاضي بإيقاف برنامجه ورفع دعوى ضده: “لن أعتذر”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد ملا طلال يعلق على قرار هيئة الاتصالات القاضي بإيقاف برنامجه ورفع دعوى ضده: “لن أعتذر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).