2022/04/05 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ علق القيادي في الجبهة الوطنية المدنية سلام الزوبعي، اليوم الثلاثاء، على الصراع الأخير الدائر ما بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي.وقال القيادي الزوبعي، ان “صراع الزاملي والحلبوسي لا يشتغل العراقيين وإنما هو مجرد مناكفة بين الزاملي والحلبوسي”، مشيرا إلى أنه “ما يقوم به الزاملي هو تجاوز لكل الحدود، […]

ظهرت المقالة الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي معلقا على صراع الزاملي والحلبوسي: “شيعة السلطة” يأكلون شركاءهم دائما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).