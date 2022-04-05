الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص فروا من ديارهم في أوكرانيا

2022/04/05 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون شخص فروا من ديارهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي.وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع، أن “أكثر من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل”، وفق ما […]

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