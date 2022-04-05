حارب العطش في رمضان بـ8 أطعمة ومشروبات

2022/04/05 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ الأطعمة والمشروبات دائما ما تجعلك تشعر بالعطش، لذلك لابد أن تختار فى رمضان نوعية الأطعمة والمشروبات التى تحافظ على المياه بالجسم ولا تشعرك بالعطش خلال نهار رمضان شديد الحرارة.أكدت الدكتورة مها راداميس استشارى التغذية العلاجية أن هناك 8 أطعمة ومشروبات يجب أن تحرص عليها فى رمضان تجنبك الشعور بالعطش، و6 أطعمة ومشروبات […]

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