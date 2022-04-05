تفاصيل تهريب 9 عجلات من ميناء أم قصر الأوسط

2022/04/05 | 17:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انها تستمر في ممارسة دورها الرقابي في متابعة كل عمل يؤثر على اقتصاد البلد .

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