2022/04/05 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت، جيسيكا لويس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية أن الولايات المتحدة قدمت حوالي مليار دولار لبرامج نزع الألغام وتفجير الذخائر في العراق ولبنان واليمن.

وقالت لويس ان بلادها قدمت للعراق في العام الماضي فقط ثمانية وثلاثين مليون دولار لتنظيف الأرض من العبوات الناسفة، وتم إزالة أكثر من ألفي عبوة زرعت من قبل داعش، مبينة إن الهدف من ذلك هو إيجاد بيئة آمنة للناس للعيش بأمان وتأمين حاجياتهم،وأكدت مساعدة وزير الخارجية إنه لا توجد لديها أرقام محددة بشأن ضحايا الألغام من المدنيين حول العالم وان المشكلة مستمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية: قدمنا للعراق 38 مليون دولار لإزالة العبوات الناسفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية: قدمنا للعراق 38 مليون دولار لإزالة العبوات الناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).