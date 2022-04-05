بالصوت والصورة.. الجيش الأوكراني يوثق لحظة إسقاط

2022/04/05 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الجيش الأوكراني، مقطع فيديو وتسجيلا صوتيا ذكر أنه يظهر إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سوخوي- 34"، وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر".

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