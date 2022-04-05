خبير اقتصادي يشخص نقاط “خارجة عن المألوف” بقانون الدعم الطارئ

2022/04/05 | 17:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..شخص الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، الثلاثاء، نقاط خلافية عديدة بقانون الدعم الطارئ الذي تسعى بعض الكتل السياسية تمريره بدل الموازنة العامة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المحسن في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قانون الأمن الغذائي لم يحدد كيفية صرف الأموال على المواطنين، ولم يجيب على […]

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