نقض مفهوم الإله لدى إسبينوزا - هيبت بافي حلبجة

2022/04/05 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدنا المنظومة الفلسفية لديه ، نود هنا أن نتعمق في حقيقة موقفه من الإله لننتقده من هذه الزاوية تحديداٌ .



وهنا وقبل البدء بالمقدمات ، من الضروري إبداء الملاحظات التالية :الملاحظة الأولى : في مؤلفه ، الأخلاق ، وفي الفصل الأول المعنون ، الإله والطبيعة ، يحدد إسبينوزا موضوع الإله ، موضوع الطبيعة ، موضوع نظام الطبيعة ، وموضوع الجوهر .



كما لو إن الإله هو عين موضوعه ، كما لو إن الطبيعة هي عين ......





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