برنامج السلام والثورة :ليون تروتسكي .تشرين ثان 1917 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/05 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ [الاعمال المجمعة الكاملة- الخطب]مقدمة الناشر:الكتاب هذا الآن نادر ، وحسب معرفتنا، لا توجد ترجمة أخرى متاحة لهذا الخطاب.



العنوان المعطى للخطاب هو عنواننا.يقول فراينا في مذكرته الافتتاحية جزئيًا:كان التحرك الأول نحو إبرام السلام هو عرض الحكومة السوفياتية لجميع المتحاربين إعلان الهدنة على جميع الجبهات وفتح مفاوضات سلام عامة.



بعد يوم أو يومين من تقديم هذا العرض ، ألقى ليون تروتسكي ......





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