2022/04/05 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، أن المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للاطار لغرض تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة (40) يوم ليس لها أي نص دستوري.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للاطار لغرض تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة (40) يوم ليس لها أي نص دستوري".

وأكد أنه "يحب الإسراع في عملية تشكيل الحكومة حتى لا تدخل البلاد في الفراغ الدستوري، بسبب استمرار الانتهاك للمدد الدستورية بسبب الخلافات السياسية".

وبين الفتلاوي أن "الاطار التنسيقي يعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق المدد الدستورية، مع ضمان حق المكون الأكبر (الشيعي) في تشكيل هذه الحكومة من خلال كتلة كبيرة تجمع الاطار والتيار الصدري معاً، وهذا الامر لم ولن تنازل عنه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمل الإطار يصطدم بالدستور.. ما قانونية مهلة الصدر لتشكيل الحكومة الجديدة؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمل الإطار يصطدم بالدستور.. ما قانونية مهلة الصدر لتشكيل الحكومة الجديدة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).