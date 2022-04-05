مجلس الوزراء يصوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024

2022/04/05 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع

السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، فيما

أشار إلى أن مجلس الوزراء صوت على

استراتيجية لتسديد الديون الخارجية

والداخلية للسنوات 2022 - 2024.

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