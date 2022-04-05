2022/04/05 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم

الثلاثاء، عن وجود معايير جديدة

لاحتساب حصة إقليم كردستان التي يتم

تسليمها إلى الحكومة الاتحادية من

الصادرات النفطية.

وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة

الرسمية، إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).