عاجل | أهم ما جاء في مؤتمر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم

2022/04/05 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

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أهم ما جاء في مؤتمر المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:-1- ناظم: رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية2- ناظم: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير3- ناظم: مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 – 20244- ناظم: مجلس الوزراء صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها

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