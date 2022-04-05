وزير النفط يكشف عن معايير جديدة للتعامل مع كردستان

2022/04/05 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلوب منه تسليم مبالغ 250 الف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية.

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