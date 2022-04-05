الدفاع المدني تخمد الحريق الذي اندلع داخل المجلس البلدي في مدينة الصدر “صور”

2022/04/05 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، اخماد حريق كرفان تابع الى دائرة شؤون المرأة في مدينة الصدر.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت فرقها من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مقسم الى قسمين مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مشغول من قبل دائرة شؤون المرأة التابعة إلى […]

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