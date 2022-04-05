‏وزير النفط: وضع معايير جديدة لاحتساب حصة كردستان

2022/04/05 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، عن وجود معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان التي يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية من الصادرات النفطية.

وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "إقليم كردستان بحسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 الف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية"، موضحا أن "ما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 الف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".

وبين أنه "العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت الى الإقليم، الا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها".

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