2022/04/05 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة في مصر بحبس خبيرة تغذية أربعة أيام احتياطا بعد بلاغات ضدها بالنصب تتعلق بالترويج لمنتجات قالت إنها تعالج السمنة

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