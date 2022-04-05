ضبط عجلة محملة بمنتوج نفطي في المثنى

2022/04/05 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته في المثنى.وذكر بيان للمديرية تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، وبإشراف من قبل اللواء مصلح الخوام مدير شرطة نفط الجنوب، تمكنت مفارز الفوج السابع عشر من […]

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