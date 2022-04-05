الدفاع المدني يخمد حريقاً في مدينة الصدر

2022/04/05 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اخماد حريق اندلع في كرفان بمدينة الصدر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مقسم الى قسمين مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مشغول من قبل دائرة شؤون المرأة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ضمن ساحة المجلس البلدي لمدينة الصدر ببغداد".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ومنعت توسع الحريق وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مشيرة الى انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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