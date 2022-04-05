2022/04/05 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمت صحفية سودانية سياسيًا داعمًا للشراكة مع السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد، بالحذاء، قائلة إنها "رسالة من الشعب السوداني".

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