2022/04/05 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، وصول اربع سفن تجارية الى ارصفة ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “تسهيل عمليات النقل وارساء السفن وناقلات النفط في الموانئ تجري بصورة ميسرة”، مشيرا الى “توجيهات وزير النقل بضرورة ان […]

ظهرت المقالة وصول 4 سفن تجارية الى ارصفة ميناء ام قصر الشمالي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 4 سفن تجارية الى ارصفة ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 4 سفن تجارية الى ارصفة ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).