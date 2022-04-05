رؤية شيعية موحدة قبيل هلال العيد لتشكيل حكومة وطنية 

2022/04/05 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، استمرار الحراك السياسي بين قوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، مشيرا الى هناك رؤية مشتركة بين الاطار والتيار حول تشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب والتي شانها تقديم مرشح رئاسة الحكومة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الخزعلي في […]

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