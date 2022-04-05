قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات

2022/04/05 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم ثلاث دربيات شمال إفريقية، أبرزها بين الأهلي المصري حامل اللقب عشر مرات، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج ثلاث مرات.

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