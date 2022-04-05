مجلس الوزراء يصوت على استراتيجية لتسديد الديون وقرار يسهل أعمال المستثمرين

2022/04/05 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية، وإن فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة".

وأشار ناظم، إلى أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير".

وتابع، أن "مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024"، مضيفا أن "التصويت على تسديد الديون الخارجية والداخلية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".

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