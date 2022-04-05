2022/04/05 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، لإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج أحمد الملا طلال.

وقال السامرائي في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم)، إن "حرية التعبير هي إحدى المكتسبات الديموقراطية في عراقنا الجديد، كما أن تضحيات الجيش في مقدمة أولوياتنا".

وأوضح أن "أي إجراء يحد من القدرة على النقد البنّاء والمسؤول أمر بالغ الخطورة، ولذا فإننا ندعو الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج أحمد الملا طلال".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات ايقاف برنامج احمد الملا طلال بسبب "اساءته للجيش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يدعو لإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج أحمد الملا طلال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يدعو لإعادة النظر في قرار إيقاف برنامج أحمد الملا طلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).