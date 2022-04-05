2022/04/05 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حل اسم الممثل الكويتي علي كاكولي ضمن الموضوعات الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع قرار محكمة التمييز الكويتية بحبس علي كاكولي 3 سنوات و4 أشهر وتغريمه 2000 دينار، في قضية تعاطي وحيازة المخدرات، وذلك بعد أيام من قرار الإفراج عنه.الحكم الأخير […]

ظهرت المقالة علي كاكولي..



صدمة جديدة لمحبي النجم الكويتي أولاً على ايرث نيوز.

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