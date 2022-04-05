2022/04/05 | 18:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمية الفعلية للحبوب التي تمّ ضبطها هي أعلى بكثير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط تحذيرات من مخاطر امنية وصحية.. تجارة الكبتاجون تزدهر في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط تحذيرات من مخاطر امنية وصحية.. تجارة الكبتاجون تزدهر في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).