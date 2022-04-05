التربية تؤكد وجود خطة طموحة لمعالجة كثافة التلاميذ والطلاب داخل الصف الواحد

2022/04/05 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - واعافتتحت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، مدرسة جديدة في محافظة الديوانية بمواصفات فنية وعمرانية حديثة، فيما أكدت وجود خطة طموحة لمعالجة كثافة التلاميذ والطلاب داخل الصف الواحد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم افتتاح مدرسة جديدة باسلوب البناء الجاهز سعة 12 صفاً دراسياً في صدر اليوسفية ضمن محافظة الديوانية بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ومدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري وعدد من المشرفين التربويين". وأضاف البيان، "وقد أشرف مهندسو دائرة المهندس المقيم في الديوانية برئاسة رئيس مهندسين اقدم ابتهال عبد الخضر حيذور، على مراحل انجاز البناية التي تتكون من 12 صفاً دراسياً و6 مختبرات بالإضافة الى جناح للإدارة ومجاميع صحية وساحة انتشار للطلبة، حيث ستُساهم هذه المدرسة في خلق مناخ مدرسي مناسب لأبناء المحافظة".وأعربت الوزارة، عن أملها بأن "تسرع الشركات المنفذة للمشاريع التربوية من انجاز الاعمال المناطة بها لتتمكن المحافظات من سد العجز الحاصل في الابنية المدرسية والقضاء على ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي الذي أثر على عملية الفهم والادراك للمناهج الدراسية في الصف الواحد".

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