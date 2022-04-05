2022/04/05 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في أبوظبي بإعدام مواطنة إسرائيلية بتهمة حيازة الكوكايين، في قرار يمثل "اختبارا كبيرا للعلاقات الجديدة بين الدولتين" وفق وكالة أسوشييتد برس

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