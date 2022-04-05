بابا الفاتيكان يزور لبنان في يونيو المقبل

2022/04/05 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، زيارة لبنان في يونيو/ حزيران المقبل.

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