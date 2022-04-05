البابا فرنسيس يزور لبنان في يونيو المقبل

2022/04/05 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها تبلغت من الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس، سيزور البلاد في شهر يونيو المقبل.

وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون تبلغ من السفير البابوي أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

وأكد عون في تصريح أن "اللبنانيين ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".

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