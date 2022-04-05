توجيهات عدة تصدرها قيادة شرطة الانبار لمنتسبيها

2022/04/05 | 19:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، توجيهات عدة لمنتسبيها.وذكرت القيادة في بيان تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “على ضوء المؤتمر الذي عقده دوله رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في وزارة الداخلية بحضور وزير الداخلية والوكلاء والقادة لكافه مفاصل وزارة الداخلية، ترأس قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي ارزيج كسار […]

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