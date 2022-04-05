الحمامي: العراق لا يتحمل فكرة فرض حكومة أغلبية وطنية عليه

2022/04/05 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو في ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي ان أي طرف لن يتمكن منفردا من تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وتساءل الحمامي قائلا ان التحالف الثلاثي لم يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية لوحده على الرغم من امتلاكه مقاعد برلمانية أكثر فكيف يستطيع الإطار تشكيلها مؤكدا ان الحكومة التي يشكلها اي طرف لن تكون قادرة على الصمود وهو ما يستوجب العمل المشترك من الطرفين لأن العراق لا يتحمل فكرة فرض حكومة أغلبية وطنية عليه.

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