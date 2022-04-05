العصائب تعلق على إيقاف برنامج “ملا طلال”: نرفض تكميم الافواه

2022/04/05 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ علق المتحدث بإسم المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي، اليوم الثلاثاء، على قرار هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج “ملا طلال” الذي يعرض على أحدى الفضائيات، بسبب مشهد تمثلي ينتقد الفساد في وزارة الدفاع.وكتب الربيعي في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “محاولات التغطية على الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف وأتعبت […]

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