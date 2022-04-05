التحولات التي شهدها العالم في ظل التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الراسمالية - فرحان قاسم

2022/04/05 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم مقدمة تعتبر فترة ( 1495- 1648 ) لحظة تاريخية حققت فيها الطبقة البرجوازية الصاعدة انتصارا حاسما على ذراعي النظام الاقطاعي : العلاقات الاقطاعية والفكر الكنسي .



اذ تزعم توماس الاكويني ( 1225 - 1274 ب.م ) حركة التاويل المثالي لفلسفة ارسطو التي دمجها باللاهوت المسيحي ، فاصبحت الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في عصر الاقطاع الأوربي ، و بذلك تحول الدين من دين للعبيد في التشكيلة الاقتصادية الاجتماع ......





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