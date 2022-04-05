الاتحاد الوطني: نرحب بالمبادرات السياسية لحل الأزمة والخروج من الانسداد

2022/04/05 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن عدم وجود أية مبادرة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد مقرر كتلة الاتحاد النائب كاروان يار ويس ان الحزب يرحب بطرح المبادرات السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي موضحا ان المشكلة السياسية تتمثل في نقطتين وهما انتخاب رئيس الجمهورية وعدم اتفاق القوى الشيعية على اختيار مرشح رئاسة مجلس الوزراء.وأضاف النائب ان اية جلسة ستحدد من قبل رئاسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية لن يتم تحقيق النصاب القانوني لها إلا بعد توصل القوى السياسية إلى اتفاق بشأن المرشحين لمنصبيّ رئاستيّ الجمهورية والوزراء.

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