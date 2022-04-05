هل يقع العراق بهاوية الافلاس؟

2022/04/05 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: ليس هناك وجه للمقارنة بين ما حدث في لبنان والعراق.

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