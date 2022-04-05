2022/04/05 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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القبض على متهم بحوزته 1.8 مليون حبة مخدرة من نوع كبتاجون في الأنبار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:26

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