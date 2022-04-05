رئيس الهيأة العامة للاثار والتراث يبحث مع السفير الامريكي موضوع اعادة الآثار المسروقة والمهربة الى العراق

2022/04/05 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس هيأة الاثار والتراث، ليث مجيد حسين مع السفير الامريكي ببغداد ماثيو تايلر، اليوم الثلاثاء، اليات العمل المشترك بين العراق وامريكا خصوصاً موضوع اعادة الآثار المسروقة والَمهربة الى موطنها الاصلي العراق.واكد ليث في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، على “ضرورة تعزيز اواصر العمل المشتركة بين الجانبين لما يخدم الَمصالح المشتركة بينهما […]

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