الرئيس الروسي يعتزم الانتقام من أوروبا بسبب ضغوطها على “غازبروم”

2022/04/05 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضغوطات الأوروبية على شركة “غازبروم”، وتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية في حال تم تأميم شركات روسية في الغرب وقال إن ” التأميم سلاح ذو حدين”.وفي اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا، أشار بوتين إلى أن الوضع في قطاع الطاقة في العالم يتدهور […]

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