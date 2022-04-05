مقتل رجل دين وإصابة 2 آخرين في حادث طعن بمدينة مشهد

2022/04/05 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الايرانية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن بمدينة مشهد.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن الشرطة قولها ان شخصا مجهولا أقدم على طعن ثلاثة من طلبة العلوم الدينية بسكين في إحدى باحات مقام الإمام الرضا بمدينة مشهد وهو ما أسفر عن مقتل أحدهم مبينة ان عناصر الأمن في العتبة ألقت القبض على المهاجم وبدأت بالتحقيق في هويته وأسباب إقدامه على ارتكابه الجريمة.

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