"نحروهم واغتصبوا النساء".. الرئيس الأوكراني يصف الفظائع الروسية في بوتشا

2022/04/05 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، زيارته مدينة بوتشا، التي تواجه روسيا فيها اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين.

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