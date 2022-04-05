2022/04/05 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهم بحوزته 1.8 مليون حبة مخدرة في الأنبار.

وذمرت المديرية في بيان تلقاه (بغداد اليوم) أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية القت قواتنا القبض على متهم بتجارة المخدرات".

وبينت أنه "تم ضبط بحوزته مليون وثمانمائة الف حبة مخدرة من نوع كبتاجون".

وأكدت أنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28) مخدرات لينال جزاءه العادل".

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